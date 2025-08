Lavori in piazza Ridolfi a Terni, ora a muoversi è il gruppo ternano di Forza Italia. Lo fa attraverso una presa di posizione del segretario comunale, l’avvocato Antonio De Angelis.

L’APPALTO ALLA EDILMACO2 E L’OPERAZIONE IN PIAZZA RIDOLFI

«Forza Italia Terni chiede al sindaco di Terni Bandecchi di chiarire al più presto quanto accaduto a Terni, in piazza Ridolfi, interessata nei giorni scorsi da lavori di rimozione della pavimentazione presente e installazione di blocchi di travertino, poi rimossi», la premessa.

«A quanto sembra, l’amministrazione Bandecchi, evidentemente – il pensiero di De Angelis – rendendosi conto di aver deturpato il progetto degli architetti Ridolfi e Frankl, è tornata indietro, provvedendo alla rimozione dei blocchi di travertino installati poche ore prima, oltre che alla riverniciatura delle strisce della fermata dell’autobus dove è sempre stata, mentre nelle intenzioni della giunta comunale doveva essere spostata» afferma De Angelis.

«Chiediamo al sindaco Bandecchi di chiarire che cosa è accaduto, le ragioni del ripensamento della sua amministrazione, chi aveva effettuato la progettazione, oltre che i costi dell’acquisto dei materiali acquistati e non utilizzati, nonché delle risorse umane che, evidentemente, in questi giorni hanno – conclude – dovuto svolgere un lavoro poi rivelatosi inutile. Anche in questo caso l’amministrazione Bandecchi dimostra di avere poche idee ma molto confuse».