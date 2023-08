Terni: De Martino saluta, c’è Caporaso. Cambio alla guida del Reparto operativo

Martedì 29 agosto, a tre anni dal suo arrivo a Terni, il tenente colonnello Marco De Martino ha lasciato il comando del Reparto operativo del comando provinciale carabinieri per andare a ricoprire un prestigioso incarico nella sezione addestrativa del Nato Centre of excellence di Vicenza, che si occupa della formazione a livello internazionale delle forze di polizia in ambito Nato. La guida del Reparto passa, da mercoledì, al tenente colonnello Giancarlo Caporaso, che giunge a Terni dopo aver retto la Compagnia carabinieri di Pontassieve per sei anni, dal settembre 2017. L’ufficiale 49enne, di origini napoletane e laureato in ingegneria, ha già operato in Umbria. Nel corso della sua carriera, infatti, il tenente colonnello Caporaso ha rivestito incarichi di Stato Maggiore al Comando generale, al Comando interregionale Podgora e, da ultimo, presso il Comando Legione carabinieri Umbria mentre, in ambito territoriale, ha comandato il Nucleo operativo e radiomobile delle Compagnie di Piombino (Livorno) e Spoleto (Perugia) ed infine la Compagnia carabinieri di Pontassieve.

