di Fra.Tor.

Un viaggio che intreccia realtà e immaginazione, affrontando temi universali attraverso la lente della fantasia. È questo lo spirito de ‘Il potere del Barbagianni’, il primo romanzo di Sonia Aurisicchio, avvocato penalista e autrice, che verrà presentato venerdì 19 settembre, alle 17, nella sala videoconferenze della Biblioteca comunale di Terni.

Il libro, edito nell’aprile 2025, si inserisce nel genere Romance Fantasy, scelto dall’autrice per parlare, in chiave simbolica, di questioni profonde e delicate: il rispetto per l’ambiente, la dignità umana, l’amicizia, la spiritualità, la crescita personale e l’amore. La protagonista, Ibernia, è una ragazza di 19 anni che intraprende un percorso tanto fisico quanto interiore, specchio di un cammino di formazione e consapevolezza.

Attraverso questa narrazione, Aurisicchio tocca argomenti concreti e attuali: dal batterio della Xylella, che sta minacciando gli ulivi secolari – «testimoni silenziosi della storia» – fino al drammatico tema della violenza sessuale. Tutto viene filtrato da un mondo immaginario che, nella sua veste descrittiva, aiuta il lettore a interiorizzare valori fondamentali, senza rinunciare al fascino di una storia appassionante. «Credo che a volte celare la ‘seconda chiave di lettura’ dietro la narrazione fantastica – spiega l’autrice – possa essere il modo migliore per accendere i riflettori su temi sociali di grande rilevanza».

L’autrice

Sonia Aurisicchio è nata a Roma nel 1975. Laureata in giurisprudenza nel 2000, è avvocato penalista e patrocinante in Cassazione. Nel 2012 ha conseguito una seconda laurea in scienze per le investigazioni e la sicurezza presso l’Università di Perugia, e l’anno successivo ha preso parte ai lavori dell’Istituto superiore di scienze criminali di Siracusa. Da sempre attenta alla formazione, ha seguito seminari e corsi di scrittura consapevole ed eloquenza forense; nel 2016 ha completato un master in psicologia giuridica. Per più mandati è stata consigliere del comitato Pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Terni, promuovendo convegni e progetti.

Accanto alla professione, coltiva da sempre la passione per la scrittura, la poesia e la lettura. ‘Il potere del Barbagianni’ è il suo esordio letterario, un’opera che unisce sensibilità sociale e immaginazione narrativa. Nella vita quotidiana l’autrice ama il contatto con la natura, pratica arti marziali e considera l’autodeterminazione una chiave fondamentale per la crescita personale. L’appuntamento alla Bct sarà dunque un’occasione non solo per scoprire il libro, ma anche per conoscere da vicino il percorso umano e professionale di un’autrice che ha scelto di coniugare l’impegno civile con la scrittura.