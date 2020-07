Alpini Terni, Pagliacci donano defibrillatore

Buona notizia per il Gruppo Alpini Valle Umbra di Terni. I volontari da oggi hanno a disposizione un defibrillatore: a donarlo sono stati i ‘I Pagliacci’ di Alessandro Rossi nell’ambito della campagna in corso per dotare dello strumento salvavita scuole e associazioni cittadine.

L’impegno

«Svolgono un’intensa attività – il commento di Rossi – di Protezione civile nel nostro territorio. Molti di loro sono operatori sanitari e, durante l’emergenza Covid, hanno svolto un’importante azione di sostegno alla popolazione anziana». Il Gruppo Alpini ha collaborato con il Comune nella distribuzione di generi alimentari alle famiglie bisognose, oltre a consegnare tablet e computer agli studentiper consentirgli di seguire la didattica a distanza e dare mascherine/dispositivi di protezione alle residenze sanitarie protette. Infine i volontari si sono mossi per garantire il controllo dei passeggeri alla stazione ferroviaria e nel supportare i plessi scolastici in occasione della Maturità.