Terni, via Radice: ipotesi residenza protetta per anziani

di S.F.

Un edificio degradato e in stato di abbandono a pochi passi dal nido d’infanzia ‘Coccinella’. Molto complicato non notarlo per chi transita tra via Radice e via Lambruschini, vicino la caserma dei carabinieri: è qui che si sta sviluppando un progetto di iniziativa privata per una generale riqualificazione. Il mirino è puntato sulla realizzazione di una residenza protetta per anziani e, al contempo, opere di urbanizzazione per migliorare l’intera zona. Per ora è un’ipotesi.

La destinazione urbanistica era già stata decisa da una precedente variante e la società proprietaria dell’area ha fatto un passo in avanti per procedere con il restyling, in primis demolendo le strutture esistenti. Di certo non rappresentano un bel vedere. Il progetto da tempo è arrivato sul tavolo dei tecnici di palazzo Spada e il passo successivo è stata la convocazione della Conferenza di servizi per ottenere i vari pareri degli enti preposti. Tempistiche? Non si parla di pochi mesi, tutt’altro.

Il miglioramento

L’ipotesi non prevede solo di creare ex-novo una residenza protetta per anziani. C’è da lavorare anche sullo spazio esterno e nel passaggio di accesso al nido ‘Coccinella’: in caso di esito positivo ci sarà un’autorizzazione unica e uno schema di convenzione da firmare tra le parti per le opere di urbanizzazione, l’adeguamento del marciapiede, il lavoro sull’area verde che costeggia la ferrovia e la pista ciclabile. In attesa di sviluppi positivi sono l’erba alta, il degrado e anche gli insetti a regnare in zona.