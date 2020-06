Terni, deturpano strada di Vagoti e c’è chi ripulisce

Domenica mattina di lavoro per i volontari del gruppo civico ‘Mi Rifiuto’ che si sono dedicati a strada di Vagoti, nella zona di Gabelletta a Terni, riportando un po’ di decoro. Nel tracciare il bilancio dell’attività, ci scherano un po’ ben sapendo che il problema, in realtà, è serio: «Chi ha lasciato le due batterie d’automobile avrà pensato magari di dare un pò di ‘carica’ all’ambiente e chi ha lasciato l’aspirapolvere sicuramente lo avrà fatto per tenere le campagne più pulite. Certo, lasciare una valigia proprio all’inizio dell’estate non è il massimo, di sicuro meglio abbandonare un paio di sci da neve decisamente fuori stagione. Per il gran caldo non siamo arrivati in strada di Collestacio ma ci siamo ‘accontentati’ di strada di Vagoti ed un pezzo di via Omega. Appena possibile torneremo sicuramente in questi luoghi per terminare l’attività di pulizia ma anche per continuare la bella camminata. Per chi non fosse mai passato da quelle parti, si può ammirare un paesaggio mozzafiato con una visione privilegiata sulla nostra città. Anche per questo – affermano da ‘Mi RIfiuto’ – ci vuole davvero un gran coraggio a devastare l’ambiente così come qualcuno ha pensato di fare».

