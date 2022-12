Terni dice addio a Mario Quadraccia: il suo ‘fare impresa’ ha lasciato il segno

Profondo cordoglio a Terni per la scomparsa dell’imprenditore Mario Quadraccia, venuto a mancare all’affetto dei propri cari nella prima mattinata di mercoledì 14 dicembre. Aveva 81 anni e da alcuni mesi stava lottando con determinazione contro una malattia che ne aveva minato il fisico, non lo spirito battagliero e tenace. Capostipite dell’omonima azienda nata nel 1964 e all’origine dei successi che avrebbero poi portato alla nascita della Italstem Spa, di cui era rimasto Presidente, Mario Quadraccia ha saputo coniugare la componente sociale del ‘fare impresa’ a quella più strettamente connessa alla qualità di servizi e produzioni, al business. Un profilo che, richiamandosi a modelli come quello di Adriano Olivetti, ha rappresentato un elemento di novità per il territorio, per anni ancorato agli schemi della grande impresa siderurgica. Tante le testimonianze di vicinanza e cordoglio giunte in queste ore al figlio Francesco – editore di umbriaOn e a cui la redazione esprime tutta la propria vicinanza – ed ai familiari di Mario Quadraccia. I funerali si terranno giovedì 15 dicembre, alle ore 14 presso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù (quartiere Città Giardino, Terni).

I messaggi di cordoglio

«Esprimo a nome mio personale e dell’assemblea che rappresento, il cordoglio per la scomparsa di un uomo che è stato imprenditore illuminato e all’avanguardia in questo nostro territorio»: così il presidente del consiglio comunale di Terni, Francesco Maria Ferranti.

Giovedì 15 dicembre, dalle ore 13 alle 16, umbriaOn non pubblicherà notizie sulla propria home page in segno di vicinanza al proprio editore ed ai suoi cari.