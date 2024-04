Terni: dieci minuti di applausi per ‘La serva padrona’ a ‘Il Drago’

LE FOTO

Dieci minuti di applausi ancora un bel successo per i concerti del circolo Il Drago di TErni. Anche il secondo appuntamento, aperto alla città presso palazzo Bianchini Riccardi, ha fatto registrare il tutto esaurito. In uno scenario perfetto, come il salone delle feste del palazzo, è stata rappresentata ‘La serva padrona’, intermezzo buffo in due atti di Giovan Battista Pergolesi. In scena, sotto la direzione artistica e la regia del maestro Carlo Palleschi, il ternano Leonardo Galeazzi, ormai famoso a livello internazionale, Andreina Ramirez in una splendida Serpina, il grande Ivano Granci nei panni di Vespone, accompagnati al piano da Dahyun Kang. Presente all’evento l’assessore alla cultura Michela Bordoni. A fare gli onori di casa, il presidente de Il Drago, Enrico Franconi. Il prossimo appuntamento è per sabato 20 aprile alle ore 17.30 con il concerto che vedrà protagoniste la violinista Sayako Obori e la pianista Maria Ponomariova che eseguiranno musiche di Händel, Viotti, Kreisler, Brahms, Rimsky-Korsakov, Stravinskij, Kapustin. Ingresso libero solo su prenotazione inviando una mail a [email protected]