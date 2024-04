Partita la rassegna di concerti a Il Drago con il talento di Edoardo Riganti Fulginei

Successo per il primo degli otto concerti organizzati dal circolo ‘Il Drago’ a Terni, a palazzo Bianchini Riccardi: protagonista il pianista Edoardo Riganti Fulginei che sabato ha interpretato musiche di Chopin, Liszt, Ravel e Stravinskij. «A soli 19 anni – riporta una nota del circolo ternano – Edoardo è ormai una vedette internazionale, vincitore di numerosi concorsi di alto livello, un vero talento, una potenza della natura. Ha iniziato a suonare all’età di quattro anni. La passione per il pianoforte è qualcosa che è cresciuto con lui, parallelamente, indissolubilmente, accompagnandolo nel corso della sua vita. Il settimanale Panorama, nel 2017, gli ha voluto dedicare il servizio ‘Piccoli pianisti incantano: fenomeni musicali – Edoardo Riganti Fulginei. Dentro ad ogni musica immagino una storia’. Nel 2019 ha inoltre ottenuto la cittadinanza americana onoraria dal sindaco di Jacksonville, per ‘il suo grande talento e per la sua grande capacità comunicativa’. I suoi virtuosismi hanno entusiasmato e incantato il pubblico in una sala gremita fino all’ultimo posto disponibile. Al termine – prosegue la nota – sono stati richiesti vari bis. Alla serata è intervenuta l’assessore alla cultura Michela Bordoni che si è complimentata per l’iniziativa con il presidente del circolo ‘Il Drago’, Enrico Franconi».

Terni fucina di talenti

«Abbiamo voluto fare un dono alla città – ha detto Franconi – offrendo gratuitamente un cartellone ricco di veri talenti realizzato dal nostro direttore artistico, il maestro Carlo Palleschi, che ha reso possibile e trasformato in realtà un sogno che ci permetterà di offrire a Terni una vera e propria stagione concertistica di elevato livello artistico. ‘Il Drago’ – ha aggiunto – ha sempre cercato di far conoscere alla cittadinanza le numerose eccellenze ternane che hanno onorato e onorano la città di Terni, spesso poco conosciute in ambito locale, ma al contrario molto apprezzate all’estero. Oltre al maestro Carlo Palleschi, già direttore artistico della Philarmonic Orchestra di Seul e dell’Orchestra della Fondazione ICO – Istituzione Concertistica Orchestrale ‘Tito Schipa’ di Lecce e presente su numerosi e prestigiosi podi internazionali, saranno protagonisti altri due artisti ternani, Leonardo Galeazzi e Paolo Nevi».

Un cartellone di qualità

«Ho conosciuto il circolo un paio di anni fa grazie all’amicizia che mi lega al presidente Franconi – ha detto Palleschi -. Mi sono innamorato sin da subito dell’atmosfera che si respira nelle sale del circolo, sia grazie all’armonia che regna tra i soci che per l’ambiente che ricorda le sale nobili dei palazzi storici. A questo mi sono ispirato per questo ciclo di concerti che ha la volontà di ricreare l’atmosfera particolare di ascolto e di partecipazione emotiva che deriva dal condurre il pubblico indietro nel tempo, in una cornice storica ideale in cui la maggior parte dei capolavori della musica da camera veniva concepita e presentata agli ascoltatori. Un cartellone internazionale, otto eventi unici, con tre pianisti, un duo piano e violino, un recital lirico, un’operina, un gruppo che rappresenta la storia della canzone italiana e infine un’opera corale come lo Stabat Mater. Si è voluto rappresentare un ampio repertorio che spazia da Pergolesi a Stravinsky attraverso moltissimi capolavori sia in ambito strumentale che vocale, anche grazie ad artisti provenienti da vari Paesi oltre all’Italia come Cina, Corea, Ucraina, Russia, Venezuela e Giappone». Il programma prevede i concerti di sabato: il 13 aprile, il 20 aprile, il 27 aprile, il 4 maggio, l’11 maggio, il 18 maggio e il 25 maggio. L’orario è sempre alle 17.30. L’ingresso è gratuito, la prenotazione è obbligatoria e si effettua utilizzando l’email [email protected].