Terni: dal 6 aprile parte la rassegna ‘I concerti de Il Drago’

Sono 8 gli appuntamenti in programma dal 6 aprile al 25 maggio all’interno della rassegna ‘I concerti de Il Drago’. Il programma completo è stato illustrato giovedì mattina a palazzo Carrara dall’assessore al Comune di Terni Michela Bordoni, dal presidente del circolo Il Drago Enrico Franconi e dal direttore artistico Carlo Palleschi. Si parte sabato 6 aprile alle 17.30, a palazzo Bianchini Riccardi in piazza Duomo, con il concerto del pianista Edoardo Riganti Fulginei che interpreterà musiche di Chopin, Liszt, Ravel e Stravinskij. Gli altri appuntamenti sono in programma il 13, 20 e 27 aprile, il 4, 11, 18 e 25 maggio, sempre alle 17.30. L’ingresso è gratuito, la prenotazione è obbligatoria tramite email a [email protected].

