Consiglio Terni, Silvani out. De Angelis: «Motivi inquietanti»

«La motivazione principale che mi ha spinto a questa decisione è la ferma convinzione che il ruolo di consigliere comunale, in cui ho creduto e credo fortemente, sia stato depauperato dalle proprie funzioni e dai propri strumenti». Con queste poche parole l’ormai ex consigliere leghista Giulia Silvani si è dimessa con una lettera firmata lo scorso 30 agosto: lunedì pomeriggio c’è stato il via libera alla surroga in consiglio comunale – prima seduta per Anna Margaritelli – non senza polemiche. In particolar modo l’esponente Dem Tiziana De Angelis aveva in un primo momento votato a favore, poi il passo indietro – si è astenuta – dopo aver letto l’argomentazione esposta dalla Silvani: «Una cosa inquietante quelle due righe, deve essere motivo di riflessione per tutta l’aula. Cosa voleva dire?». Dopodiché breve scambio con il presidente del consiglio Francesco Maria Ferranti (ha contestato l’utilizzo dell’ordine del giorno per un commento politico) e via con la discussione sugli altri punti.

