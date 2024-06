Terni: distributore automatico assaltato all’alba in viale Brin

‘Assalto’ all’alba di mercoledì – erano le 4.30 circa – ai danni del distributore automatico di alimenti e bevande che si trova all’angolo fra via Alterocca e viale Brin. In azione, secondo prime informazioni, due soggetti: un ‘palo’ all’esterno dello spazio ed un altro che ha agito con una grossa pietra. Diversi i colpi assestati ad uno dei macchinari presenti, a cui è stato letteralmente spaccato il vetro. Sarebbero stati asportati i prodotti contenuti nel distributore, oltre ai danni ingenti riportati dall’attività. Le indagini sull’accaduto sono condotte dalla polizia di Stato che mercoledì mattina si è portata sul posto anche con il personale del Gabinetto di polizia Scientifica per procedere ai necessari rilievi. Nella zona, fra l’altro, sono presenti diverse telecamere.

Condividi questo articolo su