Si concluderà domenica 19 ottobre la mostra personale di pittura – la seconda nella sua città di origine – dell’artista ternano Doi Coimbra, in corso da giovedì presso il BctLab a Terni (piazza della Repubblica) e visitabile nella fascia oraria 16-20. L’evento si aggiunge ad altre esperienze significative che lo hanno visto esporre a Roma, Venezia, con pubblicazioni in cataloghi online sia con marchi italiani che esteri.

«La mostra – spiega l’artista – arriva a conclusione di un periodo in cui mi sono messo un pó in stand-by per quanto riguarda le esposizioni perché totalmente immerso in una fase creativa. Partito con il pouring, che non abbandonerò di certo, ho sperimentato nell’ultimo anno e mezzo un approccio diverso, cambiando sia la tecnica che le dimensioni delle tele, in un ambito che non si allontana dalla fluid art ma gli dà nuova interpretazione. Ciò – conclude Doi Coimbra – porta inevitabilmente a risultati che all’occhio si presentano esteticamente diversi».

FOTO