Terni, domenica 24 ottobre una ‘giornata ecologica’ in Valserra

Una ‘Giornata ecologica’ è prevista domenica 24 ottobre in Valserra. L’appuntamento è alle 8.30 al parcheggio della stazione di Giuncano Scalo per ripulire i paesi, le strade di accesso ai paesi stessi e la strada provinciale 67. Alla fine della mattinata il ritrovo è previsto alle 13.00 al ‘Parco Valserra’ per consumare tutti insieme il pranzo offerto dalla pro loco Valserra. L’evento è organizzato in una collaborazione tra pro loco Valserra-Giuncano,’Parco Valserra’, Valserra trekking, ‘Mi Rifiuto’, ‘Mi Rifiuto Acquasparta’, Cai sezione di Terni ‘Stefano Zavka’, Bipede booking and production, cooperativa sociale Alis e cooperativa sociale Actl.

