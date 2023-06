Terni, domenica al Caos c’è ‘Fast food fast love’: sul palco un attore d’eccezione

Condividi questo articolo su

















di Francesca Torricelli

‘Fast food fast love. Commedia liquida in due atti’, che vede alla regia l’attrice ternana Mariavittoria Cozzella, è pronto al debutto. Il frutto del corso di recitazione cinematografica e teatrale ‘La Commedia’ – avviato dall’attrice nell’ottobre 2022 al Circolo scherma Terni – andrà in scena domenica 4 giugno al Caos in tre repliche (16.30-18.30-20.30). «Tengo moltissimo a questo spettacolo – spiega Mariavittoria – perché è un riadattamento fatto da me di diversi testi teatrali e cinematografici e di poesie. Nel cast, oltre a Mia Venezi, Elisa Vardaro, Chiara Persichetti, Alice Paggi, Agnese Laliscia, Salvatore Cipriano e Massimiliano Cavallo, abbiamo un attore d’eccezione, una persona che nella vita fa tutt’altro, ma devo ammettere che anche in queste vesti se la cava molto bene. Purtroppo abbiamo avuto un piccolo problema, ‘in corsa’ ci siamo ritrovati senza un attore e dovevamo assolutamente sostituirlo. A gran voce i ragazzi mi hanno fatto una richiesta e non ho potuto che accettare: domenica debutterà a teatro lo schermidore Alessio Foconi». Entusiasta Alessio racconta di essersi «divertito moltissimo. Abbiamo formato una compagnia bellissima, c’è tanta sinergia e credo proprio che ci divertiremo e faremo divertire tantissimo il pubblico. La regista ha fatto un gran lavoro, il cast è ottimo e io non posso che essere emozionatissimo. Vi aspettiamo a teatro. Sperando – sorride – di non fare errori».