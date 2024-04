Terni: domenica c’è la STAD10. Ecco percorso e modifiche alla viabilità

Domenica 14 aprile alle ore 10 partirà la quinta edizione della STAD10, la stracittadina di Terni: sono previsti oltre 600 partecipanti che percorreranno, più o meno velocemente, le strade cittadine. La viabilità – spiegano gli organizzatori della Ternana Marathon Club – subirà delle modifiche e delle brevi interruzioni per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, come da ordinanza del Comune di Terni e sotto il controllo della direzione del Corpo di Polizia Locale.

Il percorso di STAD10

Il percorso partirà dall’area del PalaTerni e si snoderà nel centro cittadino, per poi terminare all’interno dello stadio ‘Liberati’. Queste le principali vie interessate dalle chiusure, sono comunque garantiti percorsi alternativi:

Via Aleardi, dalle 9.45 alle 10.15

Via Carducci in direzione piazza Dalmazia, dalle 09.45 alle 11.15

Via Borsi in direzione via Battisti, dalle 10 alle 11.15

Via Tito Oro Nobili, dalle 10 alle 10.30

Viale della Stazione, dalle 10 alle 10.30

Viale C. Battisti, dalle 10 alle 10.30

Via Oberdan in direzione piazza Dalmazia, dalle 10 alle 10.30

Piazza Dalmazia, dalle 10 alle 10.40

Via Istria, piazza San Francesco, via Nobili, dalle 10 alle 10.45

Via Primo Maggio, via Faustini, corso Tacito, dalle 10 alle 10.45

Piazza della Repubblica, via Roma, dalle 10 alle 11

Via Battisti, da via Radice a via Borsi, dalle 10.15 alle 11.15

Via Radice in direzione via Battisti, dalle 10.15 alle 11.15

Piazzale Caduti di Montelungo, dalle 10.15 alle 11.30

Via Pettini, dalle 10.15 alle 11.30