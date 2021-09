Terni, domenica sera c’è Willie Peyote all’anfiteatro

Appuntamento musicale di rilievo domenica sera all’anfiteatro Romano di Terni. In arrivo in città c’è Guglielmo Bruno, in arte Willie Peyote, affermato rapper e cantautore protagonista nell’ultima edizione del festival di Sanremo, vincendo il premio della critica – in classifica è giunto 6° – con il brano ‘Mai dire Mai’. L’evento inizierà alle 21.30 ed i biglietti sono disponibili su vivaticket.com.

Baravai

Si tratta di un nuovo evento targato Baravai, la rassegna promossa dalla cooperativa – con Letz e Degustazioni Musicali come partner locali – bolognese Le Macchine Celibi. Il 36enne artista piemontese è partito dalla scena underground torinese, ha vissuto una continua crescita nel corso degli anni e lo dimostra il passaggio dai concerti nei piccoli centri sociali al palco di Sanremo, passando per quello del Primo Maggio di Roma. Per lui disco di platino con ‘Mai dire mai (La locura)’, un tour sold out nei maggiori club della penisola e decine di milioni di ascolti su Spotify/YouTube». Sarà a Terni per chiudere il tour Degradabile. «Fortemente raccomandata – spiega l’organizzazione – la prevendita per assistere in tutta sicurezza e nel rispetto delle normative anti-covid ad uno dei concerti più attesi della stagione». Il costo è di 31 euro e 47 centesimi.