Terni, Baravai: parte la seconda stagione. C’è anche Joe Bastianich

«Il lavoro svolto la scorsa estate è stato lungo e non privo di difficoltà, ma il sostegno ricevuto dal pubblico e dalla cittadinanza ci ha fatto rendere conto di quanto fosse importante avere uno spazio di questo tipo, all’interno del centro storico di Terni». Parole degli organizzatori del Baravai – Anfiteatro romano a poche ore dalla partenza della seconda stagione: via con la rassegna di musica, teatro e arte. L’apertura è per i ‘Don’t Give a Funks’ band locale dalle influenze soul e funk.

Aggregazione e socialità. Gli ospiti

Si inizia oggi, 15 giugno: «Una vera e propria riappropriazione di un luogo simbolo della cultura e dell’aggregazione che è e vuole ritrovarsi ed affermarsi come centro storico e punto di riferimento per il territorio». Sono varie le realtà che cooperano per la direzione artistica della kermesse, vale a dire Le macchine celibi, Letz e Degustazioni musicali: «Si va dall’elegante rock indipendente – sottolineano gli organizzatori – di Alice Phoebe Lou (20 agosto), passando per quella che si è rivelata la grande sorpresa della comicità italiana, Valerio Lundini, ospite dell’Anfiteatro Romano il 21 agosto. Stuart Braithwaite, il 2 agosto farà felici i fan dei Mogwai, storica band scozzese, mentre il 10 settembre, Joe Bastianich si sveste dagli abiti di presentatore/giudice per guidare il pubblico a note di folk con la sua band ‘La terza classe’». Per gli aggiornamenti del programma ci sono i vari canali social del Baravai ed il portale ufficiale.