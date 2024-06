Terni: donazione ai servizi cardiologici in memoria di Umbro Filipponi

Altra importante donazione per l’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni: martedì pomeriggio, presso i servizi cardiologici, Roberta Filipponi ha consegnato un monitor multiparametrico ed un altimetro. Donazione frutto di una raccolta fondi in memoria del fratello Umbro Filipponi, a cui Roberta ha dedicato questa frase durante la cerimonia: «Per il mio cuore che si è fermato in una maledetta notte… ci sarà sempre un cuore che continuerà a battere. Con tutto l’amore che posso in ricordo di mio fratello Umbro detto ‘Lè’». La donazione è stata ricevuta dai dottori Damiana Caterina Milici, Giovanni Carreras, Marco Bazzucchi, Serenella Conti, Giulia Camilli, dalla coordinatrice infermieristica Monica Tiberi e dagli infermieri Romolo Vitiello e Romina Dipatrizi. Presente anche il responsabile per le donazioni al ‘Santa Maria’, Leonardo Fausti.

Condividi questo articolo su