Terni: una serata d’amore per ricordare Umbro Filipponi

Un evento dedicato a un uomo speciale, ancora oggi indimenticato e il cui ricordo è vivo nei familiari e nei tanti amici che gli hanno voluto bene. Si è tenuto venerdì, al ristorante La Rocca di Narni, il ‘Memorial Umbro Filipponi’, evento benefico in favore di alcuni servizi dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni: in particolare per l’emodinamica, servizi cardiologici e cardiologia degenza. Ad organizzarlo, la sorella Roberta Filipponi che ha chiamato a raccolta circa cento persone, pronte a dare il proprio contributo in favore di una causa che Umbro avrebbe condiviso con tutto sé stesso. Proprio da Roberta giunge «un ‘grazie’ infinito ai partecipanti, in particolar modo alla testimonial Monica Tiberi, coordinatrice infermieristica, alla cantante Sara Emili, ai maestri di tango argentino della scuola Interamna Tango di Terni e a tutti gli sponsor e a chi ha aderito all’iniziativa ‘dietro le quinte’». La passione per le due ruote di Umbro Filipponi, motociclista e commissario di gara, figlio di Alfio Filipponi detto ‘Masetti’, amico di Libero Liberati, ha trovato importante spazio nel corso della serata. Due targhe sono state infatti consegnate a Luciano Liberati – nipote dell’indimenticabile Libero – che l’ha ricevuta in memoria di Umbro per conto del motoclub ‘Libero Liberati’, ed a Roberto Pagnanini, storico amico di Umbro. Ospiti speciali anche la sorella e la mamma della showgirl Samantha Togni ed un ringraziamento viene rivolto anche al fotografo Amedeo Cavani ed ai pr Roberto Principini, Simone Mattioli e Domitilla. Ultima, ma non certo in ordine di importanza, la mamma 96enne di Umbro e Roberta Filipponi, la signora Renata Lucarelli, il cui sorriso ha illuminato la serata.