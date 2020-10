Una donna di mezza età è stata soccorsa dal 118, venerdì mattina in piazza Ridolfi, proprio di fronte a palazzo Spada. La donna stava attraversando la strada quando è stata investita da un furgone Fiat Ducato di un corriere espresso. La donna, cosciente, è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto, per la gestione della viabilità e i rilievi di rito, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni.

