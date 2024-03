Terni: dopo la pandemia realizza il sogno di aprire un’attività alla Cascata

di Fra.Tor.

Un locale storico che si trova proprio di fronte alla Cascata delle Marmore. Lo ha acquistato nei primi mesi del 2020 ma poi è arrivata la pandemia che ha fermato tutto. Ma Corradunzio Feliziani, 64enne ternano già titolare delle due ‘Taverna del Contadino’ (una delle quali, quella in centro, data in gestione qualche mese fa), non ha abbandonato il suo sogno e ora, a distanza di quattro anni, è riuscito ad aprire il ristorante la ‘Villa del Contadino’.

La realizzazione di un sogno

«Io nasco come contadino in un’azienda agricola – racconta – poi sono stato allevatore e ho lavorato come macellaio. Col tempo ho capito che la carne mi piaceva venderla sì, ma lavorata e cotta, e quindi ho aperto i miei ristoranti in cui si trattano prodotti tipici del territorio umbro, carne, pasta, il pane, tutto fatto a mano da noi. Tutto questo ho pensato di portarlo nel luogo turistico simbolo del nostro territorio, la Cascata delle Marmore, e così ho acquistato il locale poco prima della pandemia».

Nuovi posti di lavoro

Corradunzio inizialmente ha dovuto subito interrompere il suo sogno «perché con le varie restrizioni che abbiamo avuto in questi anni, era praticamente impossibile pensare di avviare una nuova attività. Ma in questo progetto ci credevo molto e grazie all’aiuto e il sostegno di tutto il mio staff siamo riusciti a ristrutturarlo e, finalmente, aprirlo. Per permettere ai turisti di conoscere la cucina tipica umbra metteremo a disposizione un menù degustazione con prodotti locali lavorati da noi e diversi tipi di carne fuori menu. Spero di trasmettere loro tutto il mio amore per i nostri prodotti locali e farli innamorare della nostra terra». Per avviare questa attività, Corradunzio ha creato sette nuovi posti di lavoro «con l’obiettivo di assumerne almeno altre cinque in futuro, sperando vada tutto come sogniamo».