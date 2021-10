Terni, dopo quasi 600 giorni ‘I Pagliacci’ tornano in corsia

«Per 593 giorni ho tenuto il mio vestito da Pagliaccio sempre pronto in auto. Sapevo che l’emergenza sanitaria non mi avrebbe permesso di tornare presto in pediatria ma quel vestito era lì, appeso bene e in ordine, pronto per essere indossato. Ora con i miei volontari siamo qui, felici come non mai. Con la speranza di trovare il minor numero possibile di bambini ricoverati». Alessandro Rossi, presidente dell’associazione ‘I Pagliacci’ di Terni, dopo la lunga assenza causata dall’emergenza Covid è tornato tra i piccoli degenti dell’azienda ospedaliera Santa Maria’.

Il prezioso contributo de ‘I Pagliacci’

‘I Pagliacci’ e i giochi di magia ormai da tantissimi anni, due volte a settimana, sono presenti nel reparto di pediatria dell’ospedale ternano per far sorridere i bambini, i ragazzi ma anche i familiari perché l’associazione è anche per loro, per aiutarli ad affrontare i giorni da passare in ospedale a causa della malattia di un figlio. «Siamo felici di poter riaccogliere ‘I Pagliacci’ all’interno dell’azienda per allietare la degenza dei nostri piccoli pazienti», ha detto il direttore sanitario Alessandra Ascani. «La loro presenza li aiuterà a trascorrere qualche ora distraendosi dalla vera ragione per cui si trovano da noi. Ricordiamo che all’interno dell’azienda ‘I Pagliacci’ hanno anche allestito una splendida sala cinema, che attende solo il ritorno dei piccoli pazienti». Rossi ha concluso ringraziando «l’azienda per la collaborazione, stiamo tornando ad una parziale normalità, di certo non sarà più come prima, ma noi ce la metteremo tutta».