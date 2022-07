Margherita Santarelli ‘regina’ tricolore della velocità: doppio trionfo paralimpico

Una splendida doppietta nei 400 e negli 800 metri della categoria T35. Grande soddisfazione per l’atleta paralimpica in forza all’Athetic Terni Margherita Santarelli, originaria di Foligno : per la 19enne c’è il doppio trionfo agli assoluti di Padova nella manifestazione che ha coinvolto 170 atleti provenienti da 46 società.

Le vittorie

La classe 2003 ha vinto nella sua categoria i 400 con il tempo di 1’59.80 e, non paga, si è imposta negli 800 correndo in 4’06.70. Gioia per lei e per la società del presidente Leonardo Bordoni. Buona performance anche per lo specialista del pentathlon moderno Alessandro Frezza nei 3.000 metri – alla Notturna Romcaffé di Foligno – con il suo primato personale in 10’19.56; tra i cadetti c’è l’argento di Diego D’Inzillo Carranza ed il terzo posto di Ange Bertin Poggiani nei 200 metri. Alla Notturna di Capanne, gara nazionale di 5 chilometri su strada, primo posto di categoria per Tania Palozzi in 19.38 mentre Emiliano Bernardini con il tempo di 18.37 chiude 39° assoluto e 4° di categoria. Protagonisti nelle ultime gare anche Marco Scardaoni, Gianfilippo Grillo e Alessandro Rossi.