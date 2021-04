Terni, due cani creano il panico lungo l’A1: salvati dalla Stradale

È stata una vera e propria operazione di sicurezza, quella condotta dagli agenti della polizia Stradale di Terni lungo il tratto umbro dell’autostrada A1, nei pressi di Attigliano. Obiettivi: salvare due cani – di razza pastore tedesco – e tutelare la sicurezza degli automobilisti. Un’azione non semplice ma che alla fine è pienamente riuscita.

Situazione risolta

Il fatto è accaduto alcuni giorni fa. All’alba, i due animali sono stati notati lungo l’autostrada e la segnalazione è partita subito, visto che gli automobilisti in transito – per evitare il peggio – rallentavano pericolosamente. Con la massima cautela, gli operatori della polizia Stradale hanno cercato di tranquillizzare i cani che, affatto collaborativi, si allontanavano lungo la corsa di emergenza, in direzione del casello di Attigliano. A quel punto la pattuglia, operando come una ‘safety car’, ha fatto da scudo tra i due animali e i veicoli che sopraggiungevano. Un’attività che ha visto anche la collaborazione della sala operativa del Cops (Centro operativo di polizia Stradale) e alla fine gli agenti, con un vecchio ‘stratagemma’ – portando del cibo – sono riusciti ad avvcinare e tranquillizzare i cani, poi affidati al personale della Usl.