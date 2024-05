Terni: due incidenti nel giro di pochi minuti fra cimitero e viale Prati

Due incidenti nel giro di pochi minuti, martedì mattina a Terni. Il primo è accaduto in piazzale Caduti di Montelungo (zona cimitero) ed il secondo in viale Prati, all’incrocio semaforico con viale Aleardi e viale dello Stadio. Nel primo caso l’impatto è stato fra un’autovettura Lancia Musa condotta da un uomo di 91 anni (N.F. le sue iniziali) ed uno scooter con in sella due fratelli di 48 e 47 anni (il primo alla guida del ciclomotore) che, finiti a terra, non hanno avuto comunque bisogno del soccorso in loco da parte del 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni con personale dell’ufficio incidenti e gli addetti di Area Sicura per la pulizia della strada. Poco dopo in viale Aleardi un motociclista di mezza età, in sella ad una Bmw, è finito a terra all’altezza del semaforo. In questo caso si tratterebbe di un incidente autonomo, nel senso che non ci sarebbe stato alcun impatto con l’autovettura che lo precedeva. L’uomo potrebbe essere finito a terra per evitare di scontrarsi con quest’ultima che aveva frenato per arrestare la propria marcia. Sul posto, la polizia Locale di Terni e gli operatori del 118 che hanno trasportato il centauro in ospedale.

