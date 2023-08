Terni: due incidenti nel giro di pochi minuti lungo la Flaminia a San Carlo

LE FOTO

Due incidenti stradali nel giro di pochi minuti e a una cinquantina di metri di distanza, l’uno dall’altro. Sono accaduti nel primo pomeriggio di lunedì lungo la strada statale Flaminia, poco oltre la frazione ternana di San Carlo, in direzione Spoleto. Il primo sinistro, autonomo, ha coinvolto un’autovettura condotta da una giovane che procedeva verso Spoleto e che ha perso il controllo del veicolo, impattando contro il guardrail. Nessuno dei coinvolti ha riportato conseguenze fisiche di rilievo. Il secondo incidente è accaduto pochi minuti dopo ed è stato un tamponamento fra due auto che procedevano in direzione Terni. In questo caso i coinvolti, lievemente feriti e sotto shock, sono stati soccorsi dai sanitari della Misericordia di Foligno che erano di passaggio. Sul posto per le operazioni di messa in sicurezza, la gestione della viabilità ed i rilievi si sono portati i vigili del fuoco di Terni e gli agenti della polizia Stradale ternana. Fisiologici i disagi per la viabilità.