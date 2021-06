Terni, due persone investite in meno di un’ora

Due incidenti stradali, dalle conseguenze fortunatamente non gravi, sono accaduti a Terni nel primo pomeriggio di mercoledì, a meno di un’ora di distanza l’uno dall’altro. Il primo, in via Vollusiano, intorno alle ore 14.45. Il secondo in via della Bardesca – a poche centinaia di metri – alle 15.30 circa.

Bimbo investito

In via Vollusiano una donna di 48 anni al volante di una Ford ka ha investito un bambino di appena 3 anni. Sfuggito ai genitori, il piccolo sarebbe piombato in mezzo alla strada e la donna ha subito frenato, non riuscendo tuttavia ad evitare l’impatto. Per il piccolo, ‘solo’ un’escoriazione alla fronte medicata dai sanitari del pronto soccorso di Terni. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia Locale con personale dell’ufficio incidenti.

Via della Bardesca

In via della Bardesca una 22enne, in sella ad una bicicletta, è stata urtata da una Ford C-max condotta da un ragazzo di 26 anni. Finita a terra, la giovane – sempre cosciente – è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Anche in questo caso ad occuparsi di viabilità e rilievi sono stati gli agenti della polizia Locale con personale del nucleo radiomobile.