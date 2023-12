Terni e Foligno unite nel dolore per la scomparsa della professoressa Pasquini

Una vita dedicata ai giovani, molti dei quali affermatisi nei propri ambiti professionali, alla crescita culturale e sociale delle comunità dove ha operato. E ora questa perdita è dolorosa per tutti, pur nella consapevolezza di quanto di buono abbia fatto, sul piano umano e lavorativo. Profondo cordoglio per la scomparsa della professoressa Maria Teresa – per tutti Marisa – Pasquini, docente di lettere e latino originaria di Spello e che per anni ha insegnato dapprima al liceo scientifico ‘Marconi’ di Foligno, poi al liceo scientifico ‘Galilei’ di Terni. Nella città della Quintana la sua presenza è andata avanti fino al 1973 – ed anche lì ha lasciato un ricordo indelebile, con i suoi ex studenti che hanno voluto incontrarla nei mesi scorsi per renderle omaggio -, poi il trasferimento nella città dell’acciaio dove la sua attività di insegnante è andata avanti fino al 1998, anno della scomparsa del marito. Davvero tanti gli interessi e le attività condotte dalla professoressa Marisa Pasquini, autrice anche di libri di letteratura latina per le scuole superiori. A Terni si è dedicata con grande spirito e qualità al Centro Italiano Femminile, offrendo un valido supporto per lo sviluppo sociale, civile e culturale del territorio. Fra le altre cose, ha gestito la ‘Casa dei Colori’ di via Aminale, è stata socia di varie associazioni fra cui la Fnism (Federazione nazionale degli insegnanti), l’Accademia dei Filomartani e, nel tempo, ha tenuto numerose conferenze anche fuori regione. Fra le collaborazioni, quella con il Gruppo Archeologico di Terni, con il Certamen Taciteum del liceo classico ‘Tacito’ di cui era componente della commissione. Poi la sconfinata passione per Dante, figura approfondita in numerose conferenze che l’hanno vista protagonista. I funerali della professoressa Pasquini si terranno sabato 30 dicembre, alle ore 10.30 nella cattedrale di Terni: in tanto saranno lì per un ultimo, sentito saluto.

