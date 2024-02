Terni e gli ambulanti di Forte dei Marmi: Confcommercio non ci sta e critica il Comune

di Confcommercio Terni

Abbiamo chiesto un incontro all’assessore comunale al commercio, dottoressa Stefania Renzi, per chiarire le notizie apparse sugli organi di informazione in merito alla delibera con cui si è deciso di organizzare ‘il mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi’. Rimaniamo perplessi riguardo il merito ed il metodo con cui il Comune è arrivato ad assumere tale decisione. Riteniamo che una simile iniziativa, piuttosto che promuovere e sostenere il comparto del commercio cittadino, rischi di andare ancor più a penalizzare il settore della moda, già fortemente colpito dalla contrazione dei consumi nella fascia dei prodotti di qualità.

Ci sfuggono le valutazioni che hanno portato l’amministrazione ad immaginare come tale mercato possa arricchire l’offerta commerciale cittadina, realizzando al tempo stesso una diffusa azione di promozione e valorizzazione dell’intero sistema commerciale esistente. Il marchio in questione, per le notizie di cui disponiamo, vende abbigliamento ed accessori, unitamente a prodotti artigianali toscani. A livello locale abbiamo affermate realtà produttive del settore moda, operanti sui mercati nazionali ed internazionali.

Siamo sorpresi peraltro riguardo la scelta della localizzazione: corso del Popolo. Ciò appare in palese contrasto con il trasferimento del mercatino infrasettimanale e delle fiere (Cassero e Santa Lucia) ai giardini della Passeggiata, motivato da una valutazione circa l’inadeguatezza della precedente collocazione.

In ragione di quanto esposto auspichiamo che l’amministrazione comunale voglia costruire una maggiore concertazione con le associazioni datoriali, riguardo le politiche di promozione, valorizzazione e sostegno al comparto del commercio. Ciò è fondamentale per l’economia cittadina e per la tenuta del tessuto sociale. Siamo disponibili al confronto e al dialogo, convinti che solo attraverso la condivisone si possano massimizzare i risultati in termini di risposte alle esigenze degli operatori commerciali.

