Terni e Narni unite nel dolore per la morte di Massimo Minciarelli. Sabato l’ultimo saluto

Profondo cordoglio a Narni e Terni per la scomparsa dell’avvocato narnese Massimo Minciarelli, venuto a mancare giovedì mattina a causa di un malore improvviso. Avrebbe compiuto 69 anni fra pochi giorni. Professionista conosciuto e stimato ma anche giornalista appassionato, sempre pronto alla riflessione, al dubbio, alla polemica costruttiva, Massimo nel tempo si era costruito la sua notorità in vari ambiti: professionale, politico, sportivo. Narnese doc e grande tifoso rossoblu, si è spesso occupato di calcio e Ternana su varie emittenti e testate locali. Tanto da diventare un anchorman e opinionista fra i più conosciuti dal pubblico rossoverde. Ai familiari giungano le condoglianze da parte della redazione e dell’editore di umbriaOn.it I funerali si terranno sabato 28 gennaio alle ore 10, nella chiesa di Sant’Antonio di Padova a Narni Scalo.

Il ricordo di Ussi e Asu

Il gruppo umbro dell’Ussi (Unione stampa sportiva italiana) e l’Associazione Stampa Umbria esprimono cordoglio per la scomparsa di Massimo Minciarelli: «Per 45 anni – è il ricordo – è stato voce e volto dello sport locale. Non solo la sua amatissima Narnese e l’Elettrocarbonium, raccontata quest’ultima dalle colonne de Il Corriere dell’Umbria, ma anche e soprattutto la Ternana. Polemista, ma anche giornalista appassionato, aveva iniziato con Radio Stereo Terni che allora aveva sede nel territorio narnese, per poi passare in tv a Tele Radio Centro Italia. In tempi recenti – prosegue l’Ussi Umbria – è stata soprattutto la radio a vederlo protagonista: le sue radiocronache colorite e infarcite di passione rossoverde e del suo forte temperamento, prima su Radio Antenna Musica e poi su Radio Incontro, hanno scaldato i cuori dei tifosi delle Fere. Ne ha raccontato le gesta nei momenti belli, ma anche negli anni bui della ripartenza dalla serie D dopo il fallimento. In mezzo tante partecipazioni, come opinionista ma anche conduttore, sulle emittenti televisive (in particolare Canale 58 e la reatina RTR) sempre per parlare di Ternana, non lesinando critiche a giocatori e tecnico se questi non avevano reso al massimo. E proprio con la Ternana aveva anche collaborato per un breve periodo, durante la presidenza di Simone Longarini, come addetto stampa del settore giovanile rossoverde. Al di fuori dello sport, insieme all’attività forense, ha portato avanti anche la passione per Narni, partecipando ai dibattiti elettorali come moderatore e diventando parte attiva della storica Corsa all’Anello, della quale è stato per tanti anni voce del corteo storico. Alla famiglia, la moglie Lorella, il figlio Nicolò e il fratello Mauro, eda tutti quelli che lo conoscevano, va il cordoglio del gruppo Umbro dell’Ussi e dell’Associazione Stampa Umbra.