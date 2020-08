Terni, è online la nuova produzione di Malcom Perez

«Una canzone particolare in cui ho cercato di tirar fuori un sentimento vero e proprio in un contesto comunque elettronico, da club. Con un vero e proprio inno d’amore e speranza al suo interno, è dedicata alla mia bisnonna che mi ha cresciuto e mi ha lasciato poco tempo fa. Allo stesso tempo, però, chiunque l’ascolta ci si può impersonificare». ‘Mi reina’, la nuova produzione del giovanissimo dj ternano Malcolm Perez Gil, in arte Malcom – in collaborazione con Lorenzo Buccheri, aka Bux – è online.

Le produzioni

Negli ultimi due anni Malcom sta approfondendo molto il discorso produzioni, «perché è l’unica maniera – spiega – per riuscire a tirar fuori qualcosa che hai dentro. ‘Mood’ in collaborazione con Samuele Paolucci, aka LIF7, é stata la prima e devo dire che non mi sarei mai aspettato un riscontro così positivo uscendo da indipendente. Sulla scia di ‘Mood’ abbiamo prodotto ‘Estoy Aqui’. Poi ‘My brain’, un omaggio alla mia città, Terni, l’ho scritta in piena quarantena e ho voluto cercare di sensibilizzare le persone e far capire che anche noi qui a Terni abbiamo fatto qualcosa di buono che merita di essere ricordato nel tempo. Infine ‘Mi reina’, dove per regina intendo quella figura femminile di grande impatto che tutti noi abbiamo o abbiamo avuto che sia una nonna una madre o una moglie».

La contaminazione

In passato si è parlato di Malcom per le sue prestazioni da dj e ora, invece, delle sue produzioni perchè spiega che questo «è il mio modo di fare, cerco sempre di fare qualcosa in più rispetto a ieri. Per ora però sono concentrato sul fare musica nuova e cercare di coinvolgere sempre più persone mantenendo il mio stile. Nel corso degli anni ho avuto la fortuna di conoscere tantissimi artisti forti nella mia città, questo mi ha permesso di poter crescere molto, il mio sogno é quello di produrre una traccia per Izi. Qui ci sono tanti artisti con cui lavoro spesso in studio, come Dcj, Buio, Tiziano Ribiscini per citarne alcuni oltre a Bux e LIF7, mi piacerebbe molto produrre per Giorgia Malerba, è una gran persona oltre che un artista molto valida e lo sta dimostrando».