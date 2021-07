Terni, ecco ‘Sangue e uomini’: nuovo singolo per le Black Sheeps

’Sangue e uomini’, scelto dai ‘seguaci’ su Instagram per un sondaggio. Questo il titolo scelto dal duo ternano delle Black Sheeps per il singolo uscito sabato con premiere video sul canale youtube.

L’universalità dell’essere umano

‘Siamo uomini’ cantano le Black Sheeps nel ritornello. Una scelta particolare in questo periodo in cui le discussioni sul genere, sono molto più accese. «Come già era successo nel loro primo singolo ‘Contromano nel cielo’ – viene evidenziato – vuole essere un inno all’universalità dell’essere umano senza distinzione di genere, senza asterischi, Uomo che mantiene gli istinti propri della sua natura, senza combatterli. Nasciamo nudi e nel corso della nostra vita, la società, gli altri intorno ,e troppo spesso noi stessi ci cuciamo addosso etichette troppo strette, sprofondiamo in esse e ci perdiamo in qualcosa che non siamo e non ci rappresenta, perdendo di vista il nostro vero io. Spogliamoci di tutto, senza né giusti né sbagliati, torniamo alla nudità al di sopra di ogni genere, all’istinto, sostanza di base uguale per tutti, solo così forse potremo imparare il rispetto l’uno dell’altro, perchè nell’altro riconosceremo noi stessi».

Il viaggio

‘Sangue e Uomini’, come tutto il nuovo progetto che le Black Sheeps stanno portando avanti da mesi, «è un nuovo viaggio, che le cantautrici hanno deciso di condividere con musicisti ternani, capitanati dal maestro Riccardo Ciaramellari, che partecipano attivamente agli arrangiamenti di tutti i brani; David Pieralisi per le chitarre, Marco Vitantoni per il basso e Saverio Federici per la batteria». A dar luce e colore a parole e musica è ancora la crew di Sound Meeter con il videoclip per la regia di Giacomo Latorrata. La produzione è della So.me entertainment. Infine due professionisti ternani per il make up, Manuela Capoccia, e la copertina del singolo, Filippo Diana.