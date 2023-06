Terni ed i parcheggi: malumori a Papigno

Papigno e la situazione parcheggi, c’è malumore tra alcuni residenti del borgo ternano. Motivo? La confusione generale e, talvolta, le sanzioni – ci sono i cartelli in vista – della polizia Locale. A contattare umbriaOn per far presente la situazione è un cittadino della zona: «Vivo in una via centrale del paese, non distante dal ristorante, e c’è ‘casino’ su questo fronte. Chiamano in continuazione i vigili e poi fanno le multe. Poi nel lato inferiore, nella zona del ristorante, non c’è posto e si creano problemi. Per quel che ci riguarda rispettiamo – sottolinea – il posto per non dar fastidio all’eventuale passaggio dell’ambulanza e non creare problemi in caso di situazioni d’emergenza. Ci sono anche anziani che non possono fare le scale, così diventa complicato», con tanto di foto (e frecce rosse ad indicare le zone con divieto) per dare l’idea.

