Terni: ‘effetto nube’ al distributore. La spiegazione: «È vapore acqueo»

Una ‘nube’ ben visibile a tutti quelli che nel tardo pomeriggio di lunedì sono transitati lungo via Lessini – la strada ‘Marattana’ – a Terni. È quella comparsa nell’area di servizio IS TERNI e che ha fatto ipotizzare ad alcuni una perdita di gas/carburante o comunque una situazione di pericolo. A chiarire l’accaduto è la stessa IS TERNI, contattata da umbriaOn: «Si tratta di vapore acqueo – spiegano -. Noi spesso scarichiamo metano allo stato liquido, ovvero ad una temperatura di circa -140°C. In giornate umide come quella di oggi, la temperatura dei tubi in cui transita il metano, a contatto con l’aria, crea questo ‘effetto nube’ che non è nient’altro che vapore acqueo. Semplice». E la spiegazione è servita.

