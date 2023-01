Terni, elezioni amministrative: M5s e Pd si ‘parlano’. «Stima c’è ma i territori hanno un’autonomia»

Condividi questo articolo su

















Le proposte per contrastare gli effetti dell’inflazione ed il lavoro povero. ‘Basta paghe da fame!’: questo il nome dell’evento che sabato pomeriggio a Terni ha coinvolto diversi esponenti del mondo del centrosinistra ternano nello spazio condiviso Bloom di via Galvani. Protagonisti il segretario regionale del Pd Tommaso Bori, il consigliere regionale M5S Thomas De Luca, la deputata nativa di Camerino ma cresciuta in Umbria Elisabetta Piccolotti (Alleanza Verdi e sinistra), il segretario del Pd di Terni Pierluigi Spinelli, il pentastellato Gianluca Fucina, Francesca Arca di Alleanza Verdi e Sinistra Terni ed il consigliere comunale di Senso Civico Alessandro Gentiletti, con quest’ultimo che ha tirato in ballo anche il tema del massimo ribasso – in ottica lavoratori – nelle procedure di appalto.

M5S: «BASTA CON MEDIOCRITÀ E TERNIVORI»

LE FOTO