Terni, schianto fra due auto e una si ribalta: soccorsa una 26enne

Incidente stradale con ribaltamento nel tardo pomeriggio di sabato tra piazzale Senio e l’immissione su viale Villafranca, a Terni, a pochi passi dal centro commerciale Cospea. L’impatto ha coinvolto due auto, una Citroën C3 condotta da una giovane proveniente da via Di Vittorio ed una Lancia Ypsilon con al volante una 26enne residente a Collescipoli che giungeva da via Alfonsine. In seguito allo scontro in rotatoria, la Lancia Ypsilon si è ribaltata e la 26enne è stata soccorsa dsal 118 in stato cosciente e trasportata all’ospedale ‘Santa Maria’ per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L’altra conducente, invece, non ha avuto necessità dell’intervento dei sanitari sul posto. Le operazioni di messa in sicurezza post-incidente sono state condotte dai vigili del fuoco di Terni e dagli operatori di Area Sicura, mentre gli agenti della polizia Locale di Terni – nucleo radiomobile e ufficio incidenti – hanno gestito la viabilità (comunque fluida nonostante il sinistro) ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

