Terni, Emanuela Ruffinelli vince ricordando Bellucci

Sabato 26 settembre, presso l’hotel Valentino a Terni, sono stati consegnati i riconoscimenti del premio letterario nazionale città di Terni ‘Logo d’Oro’, giunto quest’anno alla 20° edizione. La manifestazione è organizzata dalla Pro loco, grazie all’impegno del presidente Bruno Minelli e della giuria composta dalla professoressa Clara Cioci (presidente), dagli avvocati Franca Ciarini, Maria Rosaria Pagano e dal professor Paolo Casani. Tanti i poeti e scrittori che hanno presentato opere sia in lingua che in vernacolo.

Il volume

Ad aggiudicarsi il primo premio per la sezione ‘C’ (libro edito dopo il 2000 in lingua o vernacolo di poesia, narrativa, saggistica) è stata Emanuela Ruffinelli con ‘Sette racconti e sette poesie con una scelta antologica di opere’ (Intermedia Edizioni), ultima fatica letteraria del maestro Roberto Oreste Bellucci. L’autrice, con pazienza tenace, ha raccolto alcuni scritti arricchendoli con un nutrito gruppo di immagini pittoriche del maestro, uno degli ultimi esponenti della gloriosa ‘scuola romana’ cui hanno fatto parte artisti quali Roberto Melli, Giuseppe Capogrossi, Fausto Pirandello.

Chi era

Roberto Oreste Bellucci è stato un artista a 360° e il libro ‘Sette racconti e sette poesie’ fa scoprire gli angoli più nascosti della sua anima: sono stralci di vita, suggestioni che narrano dell’animo umano, di legami impossibili da spezzare, di sentimenti e ricordi di una fanciullezza passata che profuma di primavera. Scrittura e colori, tutto si condensa in un grande affresco: i gesti dei protagonisti e le immagini fermate nel tempo, entrano prepotentemente in una trama ideale che lascia aperte le porte allo svolgersi della vita con i suoi insondabili misteri. I racconti e le poesie di Roberto Bellucci si trasformano in quadri vissuti, con una forza che li rende reali. La sua creatività e la sua immaginazione racchiudono gioia, incanto, fantasia e intenso amore. Trafiggono le coscienze liberandosi dagli elementi materiali innalzandosi nello spazio. Il testo di presentazione del volume è stato redatto dal professor Paolo Cicchini, amico di lunga data del maestro.