È prossimo all’apertura, nel cuore del centro commerciale ‘Le Fontane’ di Terni – che si trova fra le zona di Fontana di Polo e Campomaggiore – un nuovo supermercato Eurospin. L’attività, si apprende, non sarebbe direttamente gestita dalla ‘casa madre’ ma farebbe capo al filone-franchising del noto marchio della grande distribuzione, nato in Italia nel 1993. La superficie si estende su circa 800 metri quadrati e i lavori sono in corso: l’apertura potrebbe avvenire nella prima parte di luglio. Di certo c’è che l’intervento, che prevede anche la creazione di un’area giochi per bambini, sta procedendo speditamente ed è destinato a rinforzare una struttura commerciale – Le Fontane – che negli anni ha attraversato fasi altalenanti, nel bene e nel male.