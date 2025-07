Dalla pubblicità della pinsa del Mulino Bianco – era poco più di un anno fa – al ruolo di protagonista in una serie tv che uscirà prossimamente (l’annuncio verrà dato da Rai Kids). Eva Angilè, 12 anni e ternana d’adozione (vive nella Conca dal 2015), sta costruendo il suo bel percorso nel mondo della tv e del cinema, animata dalla passione per la recitazione che coltiva sin da piccola con il sostegno della sua famiglia: la mamma Rosalba, catanese doc, il papà Stefano che è salentino e il fratello maggiore Edoardo.

Venerdì, al Giffoni Film Festival, Eva Angilè è stata al centro dell’evento speciale che ha visto la presentazione ufficiale di ‘Le Storie di Becco di Rame in fattoria’, dove la giovanissima attrice in erba è protagonsta, peraltro l’unica ‘in carne ed ossa’ in un contesto di animali-cartoon. Eva ha risposto alle curiosità dei piccoli giurati dopo una proiezione che ha affascinato grandi e piccini presenti in sala. La nuova serie di animazione con cornice ‘live action’, racconta le storie di Becco di Rame: un pulcino d’oca che al posto del becco ha una protesi in rame. È arrivato da poco alla fattoria ma si è subito fatto degli amici: con il loro aiuto scoprirà che quello che a prima vista sembra un impedimento può in realtà diventare un super potere.

La regia delle sequenze di animazione è firmata da Andrea Castellani, mentre Paolo Turro ha diretto la cornice live action di cui è protagonista la piccola Ara, interpretata da Eva Angilè. Prodotta da Movimenti Production e Ideacinema, in collaborazione con Rai Kids e con il contributo del MiC – Direzione generale cinema e audiovisivo, la serie è tratta dal libro ‘Becco di Rame’ di Alberto Briganti. E per la ‘ternana’ Eva, un’altra importante tappa in un percorso fatto di sincera passione, divertimento e tanti sogni nel cassetto.

