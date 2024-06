Terni, ex scuola Zona Fiori: la base d’asta scende sotto i 100 mila euro

di S.F.

Ex scuola Zona Fiori, il Comune riprova. È partito il nuovo tentativo di alienazione della struttura da consistenza catastale da 225 metri quadrati e 750 mc a ridosso dello skate park di Terni. Con una novità rispetto all’iter di fine 2023: la base d’asta per la quantificazione scende dai precedenti 114.900 euro agli attuali 97.660 euro. Palla in mano al dirigente al patrimonio Piero Giorgini e al responsabile del procedimento Angelo Baroni. Nell’aprile 2022 fu approvata la variante urbanistica parziale per rendere il tutto più appetibile con una nuova destinazione d’uso ammessa, vale a dire attrezzature di interesse comune con tanto di quota residenziale.