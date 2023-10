Terni, ex scuola zona Fiori: asta deserta

di S.F.

L’esito più scontato, vale a dire gara deserta. Ci si riproverà più avanti con un prezzo più basso. Niente da fare in Comune per il tentativo di alienazione dell’ex scuola elementare di Zona Fiori, a ridosso dello skatepark: mercoledì mattina è stato sancito il buco nell’acqua nell’ufficio del responsabile degli appalti, il funzionario con alta professionalità Luca Tabarrini. La cifra a base d’asta era quantificata in 114.900 euro, evidentemente ritenuta troppo alta. Hanno partecipato alla seduta anche il dirigente al patrimonio Francesco Saverio Vista e il responsabile unico del procedimento, l’architetto Angelo Baroni. Per la struttura da 225 metri quadrati serviranno ulteriori tentativi.