Terni, Farmacia Betti: «Notizie false, siamo aperti. Denunciamo»

della Farmacia Betti di Terni

La Farmacia Betti è venuta a conoscenza di un audio che sta girando sui social e su Whatsapp in cui una signora diffonde notizie non vere ed allarmanti sulle condizioni di lavoro e di servizio in farmacia, con particolare riferimento all’attuale emergenza sanitaria. Tali informazioni non corrispondono al vero tant’è che la Farmacia Betti continua ad operare ed a garantire, regolarmente ed in sicurezza, il servizio alla popolazione. Nel ricordare che l’attività delle farmacie, proprio per la delicatezza del servizio garantito, è oggetto di continui controlli da parte della Usl e delle autorità di vigilanza, la Farmacia Betti comunica altresì che si attiverà nelle sedi opportune per segnalare e denunciare tale messaggio e tali comportamenti che, diffondendo notizie scorrette e non verificabili, procurano irresponsabilmente allarme nella popolazione.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON