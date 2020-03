Terni, Farmacia Conti dona mille mascherine

‘Fatti non parole’. Nel ricordare il ruolo dei farmacisti in questi giorni di emergenza per coronavirus, in prima linea insieme a tutte le altre figure sanitarie, la farmacia Conti di Terni dona mille mascherine all’ospedale ‘Santa Maria’.

PARLA IL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI FARMACISTI DI TERNI

Orgoglio di farmacista

Il dottor Valentino Conti, titolare della farmacia ternana che da ben tre generazioni (dal 1952) offre i suoi servizi, sottolinea anche lo stressante e straordinario servizio che tutti i farmacisti stanno facendo per la comunità: «Abbiamo fatto il possibile per reperire ulteriori mascherine e ausili igienizzanti che ricordiamo sono utili in caso di necessità». Riprendendo le parole del presidente di Federfarma Umbria, Augusto Luciani, Conti ringrazia tutti i colleghi farmacisti e in particolare i suoi collaboratori: «La mia ‘squadra’, nessuno escluso, che stanno svolgendo un lavoro faticoso, stressante e straordinario al servizio dei cittadini e della nostra comunità. Non solo nella distribuzione dei farmaci, ma anche nei consigli che in questo momento sono preziosi e possono rassicurare le persone. Sono orgoglioso di appartenere ad una categoria – conclude Valentino Conti – che in questo momento sta rinnovando sforzi e dedizione verso una professione e un lavoro faticoso ma quanto mai sempre più utile».