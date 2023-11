«Per noi rappresenta un vero e proprio orgoglio. Godiamo della stima e della fiducia di un calciatore che ha militato in serie A e con 25 presenze in nazionale maggiore: sarà una risorsa a livello economico ed in competenze professionali/calcistiche». Le parole sono del ‘patron’ del Terni Football Club, Antonio Cardona, e fanno riferimento all’ingresso in società dell’ex Inter Andrea Ranocchia. Novità di rilievo dunque per la formazione dilettantistica ternana.

