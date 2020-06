Terni, FdI ‘saluta’ gli alleati e in Provincia fa gruppo a sé

Sarà ‘l’aria’ che vede Fratelli d’Italia, in base ai sondaggi nazionali, guadagnare consensi a ritmi serrati. Sarà la conseguente esigenza di distinguersi, pur nel contesto dell’alleanza, per rimarcare che ‘noi siamo noi’ (senza la seconda, caustica, parte della celebre frase del Marchese del Grillo). Sarà pure che in pochi, per lo più addetti ai lavori, sanno che a palazzo Bazzani esiste un gruppo di centrodestra denominato ‘Provincia Libera’. Sta di fatto che FdI in consiglio provinciale – dove il partito è rappresentato da Monia Santini, unica consigliera – si è ‘staccato’ dal resto della minoranza, dando vita ad un proprio gruppo autonomo.

La decisione

«Fratelli d’Italia – spiega la nota del partito – ha deciso di uscire dal gruppo consiliare provinciale di opposizione ‘Provincia Libera’ all’interno del quale ha corso le scorse elezioni provinciali insieme alla Lega e a Forza Italia, per costituire il proprio gruppo composto dalla consigliera Monia Santini. La scelta condivisa dal coordinamento provinciale di FdI fa sì che ci sia un riferimento chiaro e preciso delle forze in campo in seno alla Provincia di Terni».

«Nessun gossip»

«Spiacenti di deludere il gossip degli addetti ai lavori – afferma la Santini – ma la nostra scelta non è assolutamente dettata da problemi sorti all’interno del gruppo consiliare, anzi, abbiamo lavorato tutti questi mesi in perfetta armonia ma il partito di FdI aveva la necessità di tornare ad avere la propria identità perché questa è la volontà espressa dai nostri sostenitori. È chiaro che continueremo a lavorare fianco a fianco con l’altro gruppo e a fare insieme a loro del nostro meglio per dare un apporto concreto alle attività consiliari e delle commissioni e per dare una voce in Provincia a tutte le esigenze dei cittadini».