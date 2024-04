Terni: fermato con la droga in via Aleardi. Arrestato 29enne

Un 29enne di origini tunisine è stato arrestato mercoledì 27 marzo dai carabinieri del Norm della Compagnia di Terni per spaccio di droga. L’uomo è stato fermato in via Aleardi, a Terni, a bordo di un’utilitaria condotta da una giovane di nazionalità italiana. Durante il controllo ha cercato di disfarsi, inutilmente, di tre involucri contenenti hashish per un totale di oltre 65 grammi. Le successive perquisizioni hanno portato alla luce anche 8 grammi di cocaina nascosti per la maggior parte fra i sedili del veicolo. L’arresto in flagrante è stato poi convalidato dal tribunale di Terni che ha applicato, nei confronti del 29enne, la misura dell’obbligo di firma.

