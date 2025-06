Sale il pressing sul ‘Bruno Galigani’ di Cardeto. Dopo Forza Italia, sono i capigruppo in consiglio di FI e FdI a muoversi con un’interrogazione per il sindaco Stefano Bandecchi e la giunta. Ciò per chiedere di completare quanto prima il parco.

Focus sull’area verde: «Considerato che il parco di Cardeto è stato recentemente riqualificato ma ancora ad oggi la palazzina adibita a ristorante e gli spogliatoi del campo di calcetto non sono fruibili e rappresentano in alcuni tratti addirittura area di cantiere, che la gestione è affidata alla società municipalizzata Terni Reti che già garantisce la funzionalità del bar, della sede del comitato di quartiere e degli impianti sportiv e che gli interventi per l’utilizzo della palazzina ristorante e degli spogliatoi sono interventi che spettano al Comune di Terni», il duo si fa avanti per sapere quali sono le modalità e le tempistiche previste al fine di intervenire e rendere fruibile le strutture non ancora completate che rappresentano elementi di potenziamento dell’attività e dell’attrattività del parco».

Proietti Trotti e Ferranti chiedono inoltre al presidente della I commissione, Andrea Sterlini, «di effettuare in tempi celeri un sopralluogo alla presenza dei tecnici comunali competenti, così da poter verificare lo stato dei luoghi».