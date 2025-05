Domenica 11 maggio è il giorno della ‘Festa della mamma’ e come di consueto torna anche a Terni l’azalea della ricerca. L’iniziativa – c’è dietro la fondazione Airc per la ricerca sul cancro – ha l’obiettivo di sostenere gli studi sui tumori che colpiscono le donne.

Migliaia i volontari/volontarie nelle piazze d’Italia per la distribuzione delle azalee. Il contributo minimo è fissato a quota 18 euro. A Terni sono in distribuzione in piazza Dalmazia, piazza della Repubblica, Cospea Village, zona ospedale e al centro commerciale ‘Il Polo’.