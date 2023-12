Terni: festa e regali natalizi per gli ospiti delle case famiglia

Regali, tombola natalizia, musica e intrattenimento. Pomeriggio di festa in via Vollusiano, a Terni, per gli ospiti delle case famiglia: l’appuntamento è stato organizzato dall’assessorato al welfare in collaborazione con l’associazione San Martino, la Caritas diocesana di Terni, Narni e Amelia e il Laboratorio I.d.e.a. a favore dei minori, stranieri e non, accolti nelle varie associazioni e case famiglia di Terni. Coinvolte anche La Ghibellina, Arci Minori, Nuova Vita e Il Filo di Arianna. «Ringrazio tutti i soggetti che hanno collaborato, partecipato e sostenuto questo gesto di solidarietà, oltre agli attori sopra citati, ringrazio anche la referente Manuela De Cerchio titolare del doposcuola in via Fratini, gli esercenti del luna park che hanno regalato omaggi ai più piccoli, la Gemos che ha offerto il buffet e gli studenti dell’istituto alberghiero Casagrande che hanno preparato un dolce pensiero natalizio», le parole dell’assessore Viviana Altamura. Nella circostanza accompagnata dallo ‘staff’ composto dalla funzionaria Michela Moretti, dal consigliere Agnese Passoni e da Magdalena Bordea. «Tutti insieme ci stiamo impegnando per rendere più luminoso il Natale di chi vive o è preso in carico dalle associazioni o dalle case famiglie».

